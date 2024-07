Dagli hotel nascono i racconti. Sei autori scrivono dalla città

Un festival letterario in sei tappe: sei scrittori hanno trascorso un weekend a Reggio per scrivere storie poi destinate a chi, turista o viaggiatore, a sua volta viene a scoprire la città che li ha ispirati. È ‘Welcome stories! Questo albergo è una casa’, iniziativa che verrà illustrata con un talk domani (ore 17.30) nella sala del Planisfero della Biblioteca Panizzi: vi parteciperanno quattro dei sei autori del progetto - Barbara Cagni, Sergio Kraisky, Loredana Lipperini e Sabrina Ragucci (gli altri sono Bruno Arpaia e Alessandro Valenti) - in dialogo col giornalista del Carlino Saverio Migliari. La collana di sei racconti, tradotti anche in inglese e pubblicata da Corsiero Editore, è dedicata di primo acchito a chi viaggia e i libri sono offerti gratuitamente a chi fa sosta negli hotel cittadini, ma anche nelle strutture ricettive e nei luoghi della cultura: biblioteche, musei, cinema, teatri. E di persone e luoghi della città emiliana si parla, se non altro perché gli autori li hanno incontrati, vi si sono immersi.

"Questo albergo è una casa. E anche un buon posto dove scrivere - afferma lo scrittore Piergiorgio Paterlini, ideatore e direttore artistico del progetto, promosso dal Comune e dalla Fondazione Palazzo Magnani - Il racconto non è su Reggio o per Reggio, è molto di più, è a Reggio Emilia. Nasce cioè in questa città, nasce dentro questo Festival-non Festival. Perché crediamo fermamente nella libertà degli scrittori e delle scrittrici, una libertà incondizionata, e perché scommettiamo sulla capacità di questa città, dei suoi abitanti, dei suoi luoghi di generare creatività e storie".