Dagli scarti al biogas per l’azienda. Alla Vacche Rosse tutto sostenibile

"Una giornata davvero importante che ha segnato un nuovo capitolo nella storia di Grana d’oro". Così Luciana Pedroni e Matteo Catellani dell’azienda agricola delle Vacche Rosse hanno annunciato la svolta verso la completa sostenibilità ambientale: lunedì hanno inaugurato in via Neida accanto alle stalle un innovativo impianto a biogas, realizzato dall’azienda BeST di Brescia. Dall’erba dei prati stabili al biogas, l’intera filiera ora è sostenibile. Non più letame e liquami da smaltire: vengono invece prodotti sia calore che 50 Kw elettrici all’ora e ciò che non è usato nella fattoria, viene immesso nella rete cavriaghese.Le caratteristiche dell’impianto per la filiera del Parmigiano-Reggiano sono tali che il taglio del nastro ha visto la presenza del presidente nazionale Coldiretti, Ettore Prandini; del governatore Stefano Bonacini e dell’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi; del presidente del consorzio del Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli. Prima dell’apertura di una forma di eccellente formaggio, si è svolta una tavola rotonda proprio sulle energie rinnovabili e di questo tipo di centrali connesse agli allevamenti zootecnici. "L’agricoltura del futuro al servizio della transizione ecologica. Una soluzione che trasformerà quella che poteva essere una criticità in una risorsa, che contribuirà a raggiungere una maggiore autonomia energetica", ha commentato Mammi.

Francesca Chilloni