Dagli scarti di cibo gli ingredienti del viver sano

Che dagli scarti degli alimenti si potessero ottenere combustibili ed energia era già cosa nota, ma ora si intravede la possibilità di utilizzarli anche a fini medici. Di questi affascinanti argomenti si è discusso a Bologna nel congresso annuale della Società Italiana di Nutraceutica. Si è così appreso che sono numerosi i residui alimentari che possono essere bioraffinati, ricavandone preziose sostanze utili alla nostra salute. Ad esempio molto efficaci si sono rivelati avanzi alimentari come lische di pesce, ossa, bucce, semi, resti di olive spremute e fondi di caffè. Dalla loro lavorazione si potrebbero infatti estrarre proteine, fibra alimentare, zuccheri, minerali, vitamine e benefici acidi grassi omega 3. Molto valide appaiono soprattutto le rimanenze di frutta e verdura dalle quali si possono recuperare polifenoli, con i loro flavonoidi e tannini, dotati di azione antiossidante (nemica dell’invecchiamento corporeo) e antinfiammatoria. Fondamentale una grande attenzione ai procedimenti per estrarre dai rifiuti tali preziosi componenti per limitare al massimo la spesa energetica e l’impatto ambientale. Se il trattamento degli scarti alimentari, calcolati oggi in migliaia di tonnellate, potrà essere effettuato secondo questi principi allora potremo ricavare sostanze benefiche per tutti ad un prezzo economicamente sostenibile senza danni al pianeta.