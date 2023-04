Dai banchi di scuola in azienda, grazie ai Maestri del Lavoro

Si è concluso nei giorni scorsi nella sede di Bombardi Rettifiche srl il percorso formativo degli studenti dell’istituto secondario Silvio D’Arzo di Montecchio, che accompagnati dai loro insegnanti hanno avuto la possibilità di vedere il funzionamento delle attività produttive in un’azienda reale, integrando formazione teorica ed esperienza pratica. Un incontro iniziato il 14 marzo e promosso dalla federazione dei Maestri del Lavoro, da sempre impegnati nel fare formazione negli istituti del nostro territorio. Un progetto altamente valoriale, che li vede protagonisti nelle scuole con l’obiettivo di agevolare l’ingresso nelle aziende dei giovani per accrescerne le competenze e soprattutto consolidare il collegamento con il mondo del lavoro. Presente all’incontro la Console reggiana Enrica Ghirri, che ha consegnato il gagliardetto dei Maestri del Lavoro all’imprenditore Claudio Bombardi. "Siamo felici di collaborare con i Maestri del Lavoro e con Unindustria per offrire alla scuola un’esperienza formativa completa ed efficace. – afferma il direttore generale di Bombardi Rettifiche Claudio Bombardi - La visita nella nostra realtà aziendale ha rappresentato per gli studenti del D’Arzo un’importante integrazione all’istruzione teorica, dando loro una visione dal vivo del mondo del lavoro e delle sfide che comporta". Gli alunni hanno potuto vedere da vicino l’azienda nei singoli processi, insieme ai team di lavoro, che hanno raccontato organizzazione e funzioni operative, produzione, ricerca & sviluppo, logistica, acquisti e vendite, marketing, amministrazione, risorse umane, sostenibilità. Trait d’union di questo sodalizio, la Maestra del Lavoro Claudia Buzzi che, da padrona di casa, ha svolto il ruolo di regista mettendo in contatto la Bombardi, in cui è quality manager, i Maestri del Lavoro, la scuola e Unindustria Reggio, dimostrando come sia possibile unire le forze per offrire ai giovani un’esperienza di apprendimento completa ed efficace.

Lara Maria Ferrari