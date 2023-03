Dai boss alla mafia nigeriana

‘Dalla caccia ai boss alla mafia nigeriana’ è l’incontro pubblico domani alle 21 a Poviglio per il festival ‘Noicontrolemafie’. Nella sala ‘Mazzieri’ del centro culturale di via Parma sarà ospite IMD, pseudonimo (per motivi di sicurezza) di uno scrittore e poliziotto che ha fatto parte della Catturandi di Palermo. Ha partecipato all’arresto di capi di Cosa nostra del calibro di Giovanni Brusca, Bernardo Provenzano, Salvatore e Sandro Lo Piccolo. Come investigatore si è occupato anche della ‘piovra africana’, a cui ha dedicato un libro, ‘Mafia nigeriana’ (Flaccovio editore). Un fenomeno che, secondo le investigazioni svolte dalla polizia di Stato e coordinate dalla Dda di Bologna, riguarda anche Reggio. Dopo il saluto del sindaco Cristina Ferraroni, l’ispettore di polizia sarà intervistato da Alessandra Codeluppi, giornalista del Carlino.