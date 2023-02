La Compagnia Quinta Parete propone "Lemon Therapy", stasera alle 21 al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio, con Enrico Lombardi e Alice Melloni. Un lavoro che nasce da un’indagine durata sette mesi tra interviste e incontri con ragazzi dagli 11 ai 20 anni.

Uno spettacolo che parte dalle scuole, luogo in cui si sente sempre più l’esigenza di affrontare argomenti come la sessualità e l’affettività in età adolescenziale.

Utilizzando lo strumento del teatro, si è entrati in contatto con i ragazzi, esplorando la loro sfera emotiva, aiutandoli a esprimere le loro emozioni, per comprendere cosa provano oggi, quali sono i loro dubbi e come vivono la loro sessualità.

Una cmmedia leggera ma non superficiale, che non pretende di dare risposte, ma che lascia spazio alla riflessione e lancia provocazioni sul tema, cogliendo ironia, crudeltà e la tragicità di quella complicata età.