Dai lavori socialmente utili allo spaccio

Ufficialmente lavorava in una cooperativa del comprensorio ceramico, impegnato in attività socialmente utili. In realtà, secondo quanto ipotizzato dai carabinieri di Scandiano, nel pomeriggio e in serata si dedicava alla vendita di sostanze stupefacenti. È questa la storia di un 29enne, straniero, domiciliato a Reggio, finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Le indagini, condotte nell’ambito di un’operazione di monitoraggio del territorio, avevano portato i militari a concentrarsi sul giovane, fino a raccogliere elementi concreti. L’accelerazione è arrivata infatti nel tardo pomeriggio di lunedì, quando i carabinieri lo hanno visto uscire di casa, raggiungere il parco pubblico di via Quattro Giornate di Napoli e incontrare un uomo in quello che è sembrato uno scambio sospetto.

Il controllo immediato sotto la sua abitazione è stato determinante: il 29enne aveva con sé una banconota da 50 euro, mentre nell’auto che utilizzava sono state rinvenute 28 dosi di cocaina già confezionate. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare, che ha dato ulteriori riscontri. Nella sua stanza, i militari hanno trovato altre due dosi della stessa sostanza, un bilancino di precisione con tracce di droga, materiale per il confezionamento e, sopra un armadio, tre mazzette di denaro per un totale di oltre 2.500 euro in contanti.

Tutto il materiale è stato sequestrato, incluso lo smartphone dell’uomo, ritenuto un possibile strumento per gestire i contatti con i clienti. Al termine delle formalità di rito, il 29enne è stato arrestato e posto a disposizione della procura. La magistratura proseguirà con gli approfondimenti investigativi.