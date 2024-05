"Dai partiti di Governo solo boutade elettorali"

"Dal centrodestra solo boutade elettorali". Claudio Guidetti, leader di Azione e candidato capolista per il partito di Calenda nella coalizione che supporta Marco Massari a sindaco, attacca il viceministro Galeazzo Bignami. "Ha detto che la via Emilia bis sarà inserita nel programma Anas – chiosa Guidetti (che ieri ha ospitato in città il vicesegretario nazionale di Azione, Ettore Rosato – insieme nella foto – , papà della legge elettorale ’Rosatellum’), ma l’inserimento non è una novità. È un’opera statale ed è il Governo ad avere la responsabilità di stanziare i fondi necessari per la realizzazione e non del Comune".