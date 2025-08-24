Dai pascoli al graffio del ‘punk’. Le rime in musica di Marco Arati

Un genio contadino: Marco Arati 32 anni, già punk nei cori del paese e Toano è famoso per i suoi cori, dai silenzi dei pascoli scopre le note della sua musica diventando un cantautore dell’Appennino reggiano lassù dove affondano le sue radici ed è proprio lì che vive e crea.

Padre di due figli e titolare di un’azienda agricola con oltre 170 animali da latte, Marco Arati è l’esempio vivente di come la musica possa nascere anche dove non te l’aspetti: tra le mani che lavorano e le orecchie che ascoltano i muggiti portati dal vento. Come se tutto questo fosse normale, Marco afferma: "Faccio musica praticamente da sempre, non ricordo un momento preciso in cui ho iniziato, non esiste nella mia memoria. Ho cominciato da bambino, c’era una vecchia tastiera in casa, la suonava mio padre, che cantava anche lui nei cori del paese e proprio da lui che ho ereditato questa passione. Fino ai 14 anni ho sempre suonato un po’ per gioco poi ho iniziato a studiare musica seriamente e a fare qualche sperimentazione. Poi da lì via via è nata la passione".

Oggi Marco Arati è tra gli otto finalisti del prestigioso Premio Pierangelo Bertoli, dopo aver già ‘rischiato’ di finire sul podio due anni fa. "Non me lo aspettavo di essere tra i finalisti, - afferma Marco - il livello è altissimo. Sono emozionato e orgoglioso. I miei testi nascono da lampi di ispirazione: una frase, un’immagine, un suono".

