Dai vigili del fuoco alla Croce Rossa, in prima linea la notte di Capodanno

La notte di Capodanno è stata come sempre di lavoro per tanti operatori del soccorso, dell’assistenza e della sicurezza pubblica. Mentre la maggior parte dei cittadini si divertiva tra feste e cenoni, in vista dello scoccare della mezzanotte, ci sono stati operatori della sanità, del soccorso, forze dell’ordine e tanti volontari a disposizione dei cittadini.

Nella Bassa, tra un intervento e l’altro, si è brindato al 2023 nel distaccamento dei vigili del fuoco di Guastalla, con una cena sobria ma allegra, prima di uscire per domare ormai "classici" incendi di cassonetti dei rifiuti.

Si è avuto il tempo di brindare, allo scoccare della mezzanotte, anche alla sede della Croce rossa di Guastalla, dove i volontari si sono ritrovati a tavola, per augurarsi un buon anno.

E pure alla Croce rossa di Reggiolo è stato a disposizione nella notte dell’ultimo dell’anno l’equipaggio pronto a ogni eventuale chiamata di soccorso: operatori e volontari sono spesso impegnati non solo nei servizi di soccorso e assistenza, ma organizzano periodicamente pure dei momenti di svago, ricreativi, aperti alla popolazione, in occasione di feste e ricorrenze varie organizzate in paese dal Comune e dalle altre associazioni locali.

