Dal 2 aprile si viaggia sui treni elettrici

Dal 2 aprile i treni elettrici saranno in funzione sulla Reggio-Sassuolo. Una novità importante, annunciata ieri all’inaugurazione dei lavori di elettrificazione e rifacimento dell’area ferroviaria di Scandiano. Il taglio del nastro è avvenuto all’altezza del sottopassaggio ciclopedonale tra via Pellegrini e via San Francesco, chiuso da alcuni mesi e rifatto contestualmente ai lavori sull’area.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Andrea Corsini, il direttore generale di Fer Stefano Masola, il presidente dell’assemblea dell’Agenzia della Mobilità Matteo Benassi e il sindaco Matteo Nasciuti. E’ stata completata, grazie a un intervento della Regione, l’elettrificazione della linea ferroviaria.

"Dopo il test che verrà condotto il 19 marzo sulla linea – ha detto l’ing. Masola – dal 2 aprile i primi treni elettrici saranno operativi sulla tratta Reggio-Sassuolo e quindi transiteranno anche da Scandiano".

E’ stato pure rifatto il piano del ferro, installati pannelli fotovoltaici da 30kw e completato l’allungamento del binario di incrocio dei treni in modo da permettere il ricovero dei treni merci da e per lo scalo di Dinazzano. Per Nasciuti si tratta di un "grande passo in avanti per la nostra stazione e la qualità del nostro trasporto pubblico di cui dobbiamo ringraziare anzitutto la Regione e Fer per il grande sforzo e lavoro su tutta l’area. E’ emozionante sapere che l’ultimo test sui treni elettrici verrà effettuato il 19 marzo, il giorno della nostra fiera in cui eravamo abituati a vedere il treno a vapore. Un passaggio di testimone ideale, quello dal vapore all’elettrico, che racconta di una rinnovata sensibilità ambientale e di una nuova ricerca di sostenibilità di cui siamo tutti testimoni e forti sostenitori".

L’assessore Corsini ha rimarcato che la Regione "crede e investe con convinzione nel trasporto ferroviario perché è una modalità di spostamento ecologica e sostenibile per contribuire a contrastare i cambiamenti climatici. Il nodo di Scandiano in particolare è un ulteriore tassello per ammodernare il sistema ferroviario regionale, portando l’elettrificazione delle linee dove non c’era, migliorando la situazione delle stazioni e degli snodi oltre alla creazione di sottopassaggi necessari a una corretta fruibilità degli utenti".

Matteo Barca