Dal 20 dicembre sarà operativo all’ospedale l’ex pronto soccorso

Dal 20 dicembre sarà operativo il Cau-Centro di assistenza e urgenza dell’ospedale di Correggio. Si confermano dunque le notizie anticipate nelle scorse settimane, dopo la risposta che l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini ha fornito nel corso di un question time. E dal 27 dicembre è prevista l’attivazione del Cau a Reggio. Donini ha illustrato pure servizi e interventi disposti per consentire ai professionisti impegnati nei Cau di gestire le principali condizioni patologiche in urgenza. Si tratta di un tassello della nuova organizzazione dei servizi di Emergenza-urgenza nel Reggiano, che punta a diversificare i percorsi sanitari a seconda della gravità, cercando di liberare i reparti di pronto soccorso ospedalieri da situazioni con patologie lievi.

"Un risultato importante – commenta il consigliere regionale Stefania Bondavalli – e un servizio indispensabile anche per ridurre i tempi di attesa nei pronto soccorso". Presso i Centri di Assistenza e Urgenza (Cau) saranno disponibili visite mediche, certificazioni, trattamenti farmacologici sulla base dei bisogni presentati, prescrizioni di terapie per patologie di nuova insorgenza o terapie essenziali, procedure chirurgiche minori (come suture e medicazioni), prelievi per indagini di laboratorio, attività di osservazione post-trattamento, attivazione di percorsiprestazioni a completamento dell’iter diagnostico.