Dal 2012 il declino, poi l’hub vaccinale

L’area delle ex Fiere di Reggio, oggi al centro del progetto del nuovo Polo della Moda, ha alle spalle una storia lunga e travagliata. Tutto comincia nel 1981, quando Comune, Provincia, Camera di Commercio e alcune banche locali creano la Sofiser Spa per realizzare il polo fieristico. I padiglioni aprono nel 1985 in via Filangieri, e due anni dopo la gestione passa a Siper. Fin qui tutto normale, anzi, l’enorme spazio si fa teatro di tantissimi eventi nazionali e internazionali.

Il sistema però regge fino al 2012, anno di inizio del tracollo, quando la fusione tra Sofiser e Siper in Reggio Emilia Fiere Srl fa emergere una situazione patrimoniale non propriamente florida. La nuova società finisce presto in concordato, poi in liquidazione. La gestione invece, prima passa a La Bussola, poi a Terminale One. Nel 2019 l’area viene messa all’asta e, ad avere la meglio, fu Giorgio Bosi, patron di Pibiplast. Infine, l’anno scorso Bosi – non dando vita a nessun tipo di iniziativa, a parte la concessione per le vaccinazioni Covid – ha deciso di rivendere l’intera area alla famiglia Maramotti che, come sappiamo, la sfrutterà per allargare l’universo Max Mara.