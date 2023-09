Dal Bangladesh all’Emilia, emigrato a 17 anni: "Con l’impegno ho costruito una nuova vita"

di Tommaso Vezzani

"Personalmente, vedo quello che ho passato come una catena. Anelli che hanno bisogno di un buon lucchetto per essere sicuri. Palermo, Bologna, Reggio Emilia e il progetto hanno fatto il giro attorno a me, io ho imparato quello che mi insegnavano e quando sono uscito dalla comunità il cerchio andava chiuso. Maria, e tutte le educatrici, mi hanno aiutato un sacco, hanno fatto un lavoro davvero incredibile con me".

Shakawat Hossain, nato in Bangladesh nel 2001, è arrivato in Italia nel 2017, a 17 anni, dopo una traversata tanto terribile che il ‘barcone’ è stato, dice lui stesso, solo una minima parte.

"Il viaggio è stato molto pesante e pericoloso, lunghissimo. Sono partito da Dakka poi sono passato da Dubai, Istanbul, Sudan e Libia".

In Italia è passato per Palermo e Bologna prima di arrivare a Reggio, nella comunità in cui lavorava Maria Diletto.

"Avevo paura, non conoscevo niente e nessuno, ma mi sono trovato molto bene. Ho fatto subito volontariato e nel mentre andavo al Cpia per imparare l’italiano. Tutti i maestri sono stati molto bravi, io mi sono dovuto impegnare tanto, perché l’italiano è molto diverso dalla nostra lingua ma sapevo che non si può restare tutta la vita nel progetto e senza lingua non trovi lavoro".

Diletto ha trasmesso la sua mentalità: "Chi si impegna ce la fa. Quando Maria arrivava a casa, tutti noi prendevamo il quaderno e ci esercitavamo, per non perdere tempo. Ci tenevo, volevo costruirmi una vita".

Nel 2019 ha così ottenuto la licenza media e, trasferitosi in uno Sprar "molto utile", ha preso la patente e fatto un tirocinio come aiuto cuoco. Alla fine di quei mesi è arrivato il momento decisivo, quello in cui il cerchio si chiude e bisogna trovarsi un alloggio.

"Per chi in Italia è arrivato da poco è un problema grosso. Chi mette gli annunci quando sente una voce straniera dice subito di no, è una cosa razzista. Così finisce che paghi 250 o 300 euro al mese un posto letto senza contratto, in nero, come fanno molti miei connazionali".

I proprietari, spaventati da insolvenze e tempi lunghissimi per gli sfratti, spesso chiudono le porte in faccia a tutti gli immigrati, indipendentemente da storie, contratti e capacità.

Per Hossain ha fatto la differenza Maria Diletto, che non ha tirato fuori un euro ma ha garantito per lui, e il ragazzo ha potuto trovare una stanza in regola. Successivamente sono arrivati anche dei buoni contratti di lavoro: prima a Bologna anche se gli orari da cuoco, a volte, gli facevano perdere anche l’ultimo treno notturno, costringendolo a dormire all’addiaccio. E infine anche qui in città a Reggio. E poi proprio un giorno, nel suo stesso palazzo, ha visto un appartamento che si stava vuotando.

"Ho chiamato subito Maria, ma il proprietario aveva avuto problemi con gli inquilini precedenti e non voleva darlo ad altri stranieri". I due però lo hanno convinto: "Ci ha offerto un anno di affitto, eravamo molto felici, poi invece sul contratto ha scritto quattro anni. Quel giorno non si può dimenticare, non ci potevamo credere".

L’appartamento è ora intestato all’associazione ‘La nuova luce’, ma a mantenerlo sono interamente Shakawat e il suo coinquilino, il proprietario è talmente soddisfatto che qualche mese fa ha chiesto a Diletto se avesse qualcuno da mettere in un’altra sua proprietà. Grazie anche a un contratto di lavoro a tempo pieno, fino al 2026, oggi Hossain è sereno e ha le idee chiare su cosa è servito per farcela.

"Per prima cosa devi imparare la lingua italiana, al 100%. Sennò non puoi mai spiegarti, la vita si blocca. Se uno impara quella, poi trova un lavoro e la vita cresce".

E su questo fa una constatazione amara: "In Italia non conoscevo nessuno, poi ho visto dei miei connazionali ma non mi parlavano, nessuno mi diceva quello che serviva, ovvero che la prima cosa è imparare una lingua, che devi impegnarti. Dicevano ‘Tu sei fortunato, sei il progetto’, ma non potevo restare fermo". Molti finiscono così ai margini o sfruttati e Hossain parla di un settore in particolare.

"Non sanno spiegarsi e perciò lavorano molte ore in ristoranti con contratti a chiamata o part-time, pagati poco".

Reggio però in questo aiuta: "È una bella città, puoi costruire qualcosa però e non è grande come altre dove nessuno ti guarda e finisci magari a lavorare in nero o dormire per strada".

Se gli si chiede chi o cosa mette al primo posto nei ringraziamenti, non ha dubbi: "Maria e tutte le educatrici, sono le numero uno".

Per descriverle usa l’immagine più bella, che riassume bene ciò che ha trasformato un 17enne straniero, impaurito e solo in un 22enne maturo, stabile e sereno: una catena (umana) che funzioni.

"È come dal meccanico: ogni pezzo deve controllare gli altri, farli funzionare. Io qui ho trovato una spinta per fare quello che volevo, imparare la lingua italiana e costruire la mia vita".