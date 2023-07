Dal blues al teatro fino ai... bidelli In Appennino ce n’è per tutti i gusti

Musica blues, spettacoli, Croce rossa in festa, ecco cosa fare oggi in Appennino. A Crovara di Vetto, all’Ostello "La Rupe di San Giorgio", per il secondo appuntamento del "Terre Matildiche Music Festival" si tiene il concerto blues di "Paul Boss & the Old String Band", con Paul Boss, alias "il Reverendo", voce e chitarra, Niky Milazzo, chitarra, e Mattia Medici, violino; ingresso gratuito, possibilità di cena a base di grigliata (info: 380 7747903). A Vetto, all’arena estiva, dalle 21, cena sotto le stelle e musica dal vivo con "Federico" (info: 340 2335108); in piscina, degustazioni, animazioni e musica dal vivo. A Baiso, al centro civico, anche domani, "Festa della Croce rossa" per il suo 25° compleanno: cena con piatti tradizionali e ballo liscio con l’orchestra di "Athos Bassissi e i Ringo Story", inoltre inaugurazione nuova ambulanza. Al Pianello (Castelnovo Monti) al circolo Arci Frank, alle 20, "I bidelli a volte ritornano tour", con Alessandro Scillitani, voce, Tommi Prodi, chitarra, Marco Nassisi, basso, Andrea Zavaroni, percussioni, e support band "Morte ai miracoli" (info: 345 4090433). A Casina, all’anfiteatro del Parco Pineta, alle 21,30, per la rassegna "Intrecci" a cura dell’associazione "Effetto Notte", la compagnia "La Casa degli Alfieri" presenta "Storie selvatiche", di e con Lorenza Zambon, per la regia di Antonio Catalano (biglietto 10 euro, ridotto 6 per minori di 14 anni e per i soci di "Effetto Notte", info: 349 4433017). A Cavola, "Festa degli Alpini". A Manno (Toano), alle 21, concerto "Pink & Us", omaggio ai Pink Floyd, ingresso gratuito (info: 338 35924555).

