Dal bullismo al riscatto. La start up ’107 e Lode’: "Aiutiamo i ragazzi a costruire il futuro"

"Vogliamo aiutare i giovani a costruire il futuro che desiderano e a vivere una vita soddisfacente in ogni ambito". Questo il progetto portato avanti da 107 e Lode, start up nata per mano di Daniele Tagliani e Francesco Vrech a Reggio Emilia nel 2024. Un percorso cominciato da una pagina Instagram (il cui nome iniziale era The Channel) in cui Daniele, assieme ad Alice Fantuzzo, cercava di dare agli altri consigli per migliorarsi: "Arrivavo da un momento non facile, ma continuando a lavorare su di me, ho acquisito l’autostima e la sicurezza per provare a trasmettere tutto questo agli altri". Piano piano la popolarità sui social cresce, così come aumentano le persone che si rivolgono a lui per chiedere altri consigli, per cui Daniele decide di compiere il grande passo: "Arrivato a questo punto ho voluto rendere quella che era la passione della mia vita un vero e proprio lavoro, creando una start up. Qui è entrato in gioco Francesco che mi ha dato una mano nel creare l’impalcatura che regge quello che è ora 107 e Lode". Da quel momento il progetto si trasforma e si articola, pur senza dimenticare il lato social, dove 107 e Lode continua a crescere con oltre 170mila follower su Instagram e circa 60mila su TikTok. Oltre al web però ora la start up punta sul coinvolgimento delle persone tramite corsi ed eventi, dedicati ai giovani dai 18 ai 35 anni: "Offriamo un percorso di inserimento graduale anche per farci conoscere dal pubblico, come webinar, videocorsi o eventi gratuiti come il prossimo che si terrà qui a Reggio. Poi abbiamo questa serie di incontri chiamati Inside Out, che hanno portato oltre 500 persone nelle due date di Bologna e Modena, con cui gli iscritti conoscono le persone che lavorano nella nostra realtà. Dopo questo step inizia il percorso formativo vero e proprio".

Negli anni il gruppo di lavoro si è ampliato con l’ingresso di tanti collaboratori (come Annalisa, Roberta e Matteo) e la creazione di un vero e proprio staff. Tra di loro c’è anche Daniela, la fidanzata di Daniele, con cui realizza i video che vengono poi pubblicati sui canali social. Negli anni ci sono stati anche incontri nelle scuole e nelle Università: "Cerchiamo di dare ai ragazzi un nuovo punto di vista per spingerli a capire cosa vorrebbero cambiare nella loro vita. Il nostro obiettivo è quello di essere una sorta di molla che li spinga al cambiamento". Il lavoro svolto da 107 e lode ha portato i ragazzi a ricevere la certificazione dell’Unione Europea come formazione di alto valore e a collaborare con Studenti.it.

Il prossimo evento formativo gratuito si terrà sabato (27 settembre) a Reggio Emilia. Il nome dato all’iniziativa è ’Risvegliati’: "Si tratta di un invito a fermarsi, a ritrovare il contatto con sé stessi e a riscoprire la libertà di scegliere la propria strada, senza lasciarsi stordire o appiattire dalle aspettative esterne. Lavoreremo tanto in questo senso di capire come iniziare a risvegliarci, a capire come iniziare a vedere le cose da un altro punto di vista e ad agire anche nella nostra vita per cambiarle".

Daniele spiega come tra i progetti in cantiere vi quello di realizzare un tour in tutta Italia, sia per avvicinare sempre più persone al mondo della crescita personale. Un ambiente che, come racconta lui stesso, ha scoperto in un periodo molto buio: "Da ragazzo ho vissuto situazioni di bullismo, che mi hanno portato a una perdita di autostima che ha poi condizionato la mia vita e il mio modo di rapportarmi con le altre persone. In un momento molto difficile ho toccato il fondo, dopo la fine di una relazione e aver smesso con il calcio a causa di un problema fisico. Grazie a un libro ho però iniziato a scoprire il mondo della crescita personale, che mi ha permesso di risalire. E adesso voglio mettere la mia esperienza al servizio degli altri per aiutarli a migliorare".

