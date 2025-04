Dal bus alla piazza: il folle duello di Casina

Scene da Far West nel centro di Casina: due giovani extracomunitari maggiorenni si sono picchiati con oggetti senza risparmio uno è finito all’ospedale di Castelnovo Monti, l’altro ha tentato la fuga, inseguito e raggiunto dagli agenti della Polizia e tratto in arresto. Il grave episodio ha avuto origine nel tardo pomeriggio sull’autobus di linea Reggio Emilia- Ligonchio con i due giovani extracomunitari passeggeri che cercavano durante il viaggio davano fastidio ad una giovane passeggera diretta a Ligonchio: uno la corteggiava e l’altro la disturbava con comportamenti scorretti.

A un certo punto qualcosa non ha funzionato tra i due extracomunitari e proprio quello che molestava la ragazza ha tirato fuori uno spay al peperoncino e lo ha spruzzato sull’autobus procurando grave fastidio a tutti i passeggeri, autista compreso che ha deciso di far scendere i due giovani litiganti alla prima fermata dell’autobus che in quel mentre stava arrivando proprio al centro di Casina. Appena fatti scendere dall’autobus i due nordafricani si sono presi a botte in modo selvaggio: uno a preso un decespugliatore della vicina ferramenta Cilloni, l’altro ha preso una sedia del Bar Diana ed hanno cominciato a darsi botte in testa e ovunque senza riguardo. Uno di loro è finito a terra sanguinante e qualcuno, fra i numerosi presenti che hanno assistito alla violenta scena, ha chiamato il 118: subito la sirena ed è arrivata un’ambulanza dalla vicina sede della Croce Rossa di Casina.

Nel frattempo sono arrivati anche in piazza gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri della stazione di Casina. Lo spettacolo Far West vissuto ieri pomeriggio dalla comunità di Casina, protagonisti due giovani extracomunitari, si è concluso con uno finito al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna per le ferite riportate, mentre l’altro, che ha tentanto inutilmente la fuga, è stato raggiunto bloccato dagli agenti della Polizia Locale ai quali dovrà rispendere su quello di cui, con l’amico finito in ospedale, si sono resi responsabili.

Settimo Baisi