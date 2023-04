Dal Caffè Incontro di Bibbiano al castello di Bianello per una visita che ha donato benessere e normalità

I partecipanti al ’Caffè Incontro’ di Bibbiano hanno visitato il Bianello a Quattro Castella. Ad accoglierli la presidente del consiglio comunale Federica Aleotti, l’assessore comunale al welfare Sabrina Picchi e l’assessore alla cultura Danilo Morini che ha accompagnato il gruppo in una visita guidata tra le sale interne del maniero tanto caro a Matilde. La visita si è svolta in un clima sereno che ha confermato a tutti, compresi gli organizzatori, la convinzione che contesti di normalità, condivisi e vissuti insieme, siano la “carta vincente” per produrre benessere indipendentemente dalla malattia. Il pomeriggio si è concluso con un momento di convivialità nel giardino della Corte degli Ulivi ai piedi del castello.

L’idea di una gita a Bianello è nata dagli stessi partecipanti del ’Caffè Incontro’ bibbianese. ’Caffè Incontro’ che sono momenti di ritrovo promossi dalla Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA) in diversi Comuni della provincia. Le sedi in cui si svolgono sono circoli sociali, pensati per le persone con demenza e i loro familiari, importanti occasioni di relazione, di socializzazione e di integrazione sempre più efficaci quanto più gestiti dai familiari e dai volontari.