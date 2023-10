Dal Cattaneo al Nepal: "Porto i pc ai miei allievi"

Montagna è solidarietà. Gli studenti dell’Istituto Cattaneo hanno configurato dieci notebook donati dai reggiani che verranno utilizzati dai loro coetanei nepalesi della Hillary School di Khumjung, ai piedi dell’Everest. Come un affettuoso sherpa, a fare da tramite tra le due scuole e portare da anni computer in dono è il professor Fabrizio Silvetti, docente di informatica (o meglio di Telecomunicazioni, di Sistemi e Reti) e valente alpinista con la passione specialissima per le 14 vette della Terra che superano gli 8mila metri. Nel curriculum infatti vanta numerose spedizioni sulla catena dell’Himalaya e del Karakorum, dove ha raggiunto tra l’altro, le cime dello Shisha Pangma in Tibet, del Gasherbrum 2 in Pakistan e del Manaslu in Nepal.

Silvetti - che "si fa il fiato" pedalando sul nostro appennino - oggi riparte per l’Asia per accompagnare un gruppo di trekking sui Passi Alti del Khumbu, e rientrerà a fine ottobre. "Porteremo con noi altri 10 notebook in dono alla Hillary School, dove arriveremo il 6 ottobre – spiega il professore –. Questi computer sono stati messi a disposizione dalle aziende Agree Loss Adjusters e Cyberoo di Reggio". Quest’ultima è un’eccellenza reggiana ed è stata la prima società nel settore Cyber Security a essere quotata in Borsa.

Nel corso delle precedenti spedizioni, Silvetti si era fermato diversi giorni con gli studenti nepalesi per insegnare loro ad utilizzare i computer e vari software, ma anche a creare programmi che possano essere utili alle popolazioni della zona, ad esempio per gestire l’agricoltura a cui si dedicano molte delle famiglie. "Avrei desiderato fermarmi ad insegnare anche questa volta - sottolinea Silvetti - ma quest’anno la festività del Dashain termina a metà novembre, perciò nel periodo successivo al trekking i ragazzi sono in vacanza. Farò però un workshop di un giorno al British Gurkha College di Kathmandu, scuola di livello pre universitario con la quale ho un rapporto di collaborazione già dal 2021". La scuola venne realizzata nel 1961 da sir Edmund Hillary, esploratore ed alpinista, il primo uomo ad aver effettuato l’ascensione sull’Everest. È frequentata da 296 studenti: ben 149 le ragazze. Khumjung è un villaggio a 3800 metri di quota.

Il professore, che collabora anche con il Parco nazionale dell’Appennino, spiega: "Non ci sono strade, solo sentieri da percorrere a piedi per raggiungere la scuola. I giovani impiegano ore per andare a lezione, perché sanno che l’educazione è l’unica possibilità di riscatto sociale per loro. Da qualche anno ho un progetto di collaborazione con la Hillary: grazie alle due aziende e tanti altri amici, porteremo una decina di notebook perché quegli studenti possano avere nuovi strumenti didattici… Queste sono le scalate più impegnative".

Francesca Chilloni