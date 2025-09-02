Dal Cervi aiuti alla Flotilla per Gaza: "È in gioco la vita di un popolo"

Anche l’Istituto Cervi è tra gli sponsor economici della ’Global Flotilla’ che punta a raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari. Ieri, com’è noto, il convoglio navale partito da Barcellona è stato ostacolato da condizioni meteo proibitive ed è rientrato in rada. "Non possiamo rimanere indifferenti a Gaza", afferma, Albertina Soliani, presidente dell’ istituto Cervi. "Sosteniamo la Global Sumud Flotilla con l’obiettivo di rompere il blocco imposto da Israele all’accesso via mare a Gaza e portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese". "Dalla terra dei Cervi alla terra di Gaza attraverso il mare. Mani e destini uniti in nome dell’umanità e della pace", spiega Soliani.

La missione nasce dalla mobilitazione di numerose realtà associative, sindacali e culturali che hanno raccolto tonnellate di beni di prima necessità da destinare alla popolazione di Gaza.

Soliani e l’istituto Cervi fanno notare che: "Nessuno ha il diritto di ignorare, oggi la catastrofica situazione di gaza. la storia della famiglia Cervi e dell’Istituto che ne porta il nome ci impone di essere al fianco di questa azione concreta. Ognuno degli aderenti e dei sostenitori ha messo a disposizione prima di tutto la propria voce, la credibilità e la capacità di raggiungere più coscienze. Oggi più che mai lo scontro tra l’umanità e la disumanità si gioca sulla conoscenza, sulla informazione. La Global Sumud Flotilla non deve essere ignorata, e la sua azione deve essere ineludibile come i valori che la animano".

"A Gaza è in gioco la sopravvivenza stessa di un popolo, ma anche dei valori universali della libertà, della giustizia e della dignità umana. È sotto assedio il diritto internazionale come il diritto alla verità. Per questo aderiamo alla Global Sumud Flotilla e invitiamo la società civile a non voltare le spalle all’umanità. La flotta civile umanitaria meriterebbe di essere scortata dalle navi di tutti i paesi democratici e civili del mondo, per garantire l’incolumità e la piena riuscita. Non sarà così. Deve essere allora circondata dall’attenzione, dal sostegno e dalla ostinata partecipazione di tutti coloro che hanno risposto a questo appello".

MgBo