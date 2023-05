Dal Giappone per visitare i servizi educativi 0-6 di Albinea. Hanno percorso 9.712 chilometri e sono arrivati ad Albinea per uno scambio educativo. Sono gli insegnanti di nido e scuole dell’infanzia ‘Anela Global Education’ che hanno visitato il nido Aquilone e la scuola Il Frassino. Il gruppo giapponese è stato accolto dal gruppo di lavoro albinetano ed è stato accompagnato nella visita dalla pedagogista Laura Sesenna.

La finalità della trasferta era la comprensione dell’approccio pedagogico reggiano per l’educazione infantile e l’ambiente in cui esso viene messo in pratica. L’interprete che ha accompagnato i colleghi giapponesi è stata Toshiko Ishikawa, cittadina di Albinea che ha frequentato i servizi educativi in qualità di genitore e conosce bene il progetto educativo.

m.b.