"Dal governo un piano eversivo"

Blitz in Prefettura del Laboratorio AQ16, Coordinamento Rabûn, Ugs, Extinction Rebellion contro l’arrivo del ministro Piantedosi in città, mandante delle zone rosse e del DDL sicurezza. "Come soggettività studentesche e giovanili di Reggio abbiamo deciso di schierarci contro le ‘Zone Rosse’ – recita la nota –. Questa misura non è isolata, ma è l’applicazione anzitempo di un disegno molto più ampio di criminalizzazione preventiva, e di limitazione delle libertà individuali e collettive. In poche settimane, il Ddl Sicurezza potrebbe essere approvato, e con esso rischiamo di assistere a un ulteriore attacco alla possibilità di esprimere il nostro pensiero, di rivendicare i nostri diritti. Il Ddl Sicurezza e le zone rosse sono due facce della stessa medaglia: un piano eversivo e autoritario volto a creare il Nemico interno, designando come ‘target’ chi si oppone, chi protesta, chi sciopera, chi difende i propri diritti e soprattutto chi cerca di sopravvivere alle mancanze di politiche di welfare e reddito, relegato ai margini della società. Non accettiamo la presenza di Piantedosi. A Reggio Emilia non ci fermeremo – chiude la nota – finché le zone rosse non verranno abolite e come Rete Nazionale a Pieno Regime continueremo a mobilitarci per bloccare l’approvazione del disegno di legge. Il 22 febbraio tutti a Bologna"