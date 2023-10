Dal ’Gran galà del liscio’ ben 8.600 euro per Conselice

Il ’Gran galà del liscio’ ha permesso di raccogliere 8600 euro da devolvere al comune romagnolo di Conselice (Ravenna), colpito dall’alluvione di maggio. Un grande risultato per la serata musicale che si è svolta ai primi di settembre in piazza Cervi e che ha visto salire sul palco musicisti emiliani e romagnoli uniti per una nobile causa. Il successo della kermesse è ben spiegato dai numeri: 550 i presenti, con circa 70 volontari di tutte le associazioni locali che hanno collaborato per la buona riuscita. A far salire ulteriormente la cifra raccolta con l’incasso, anche numerose donazioni da parte di privati: un risultato davvero soddisfacente per gli organizzatori, Comune e Asd Polisportiva Campeginese, e per tutti coloro che hanno collaborato. In questi giorni proprio la Polisportiva ha proceduto fare il bonifico al Comune di Conselice. La serata aveva visto l’esibizione dell’orchestra Luca Bergamini, Matteo Bensi, Edmondo Comandini e Mauro Ferrara, oltre all’Emilia Romagna Band e ai reggiani dell’Officina del Battagliero che hanno eseguito, tra le tante, il celebre ’Battagliero’ di Iller Pattacini. Il legame tra Campegine e il paese ravennate era proseguito anche nei giorni successivi, con il sindaco Alessandro Spanò e Marco Tagliavini (ideatore e presentatore del Galà) che il 19 settembre avevano partecipato a Conselice a una serata dedicata al volontariato, su invito della sindaca Paola Pula (nella foto assieme).

f. c.