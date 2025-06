Dal latte al ‘ready to drink’: NewPrinces si prende il 100% di Diageo

Un’espansione del business dal latte agli alcolici. La società NewPrinces (al timone Angelo Mastrolia, nella foto) nata dalla fusione della reggiana Newlat Food con Princes Limited, ha annunciato la firma di un contratto definitivo di compravendita per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Diageo Operations Italy, che include lo stabilimento produttivo italiano di Santa Vittoria d’Alba in provincia di Cuneo, leader nel settore della produzione e imbottigliamento di alcolici e superalcolici delle marche più famose.

Questa mossa strategica riflette l’attenzione c di Diageo nell’ottimizzare la propria impronta di fornitura globale, sostenendo al contempo l’ambizione di NewPrinces di espandere e diversificare il proprio portafoglio nel mercato delle bevande, espandendo la propria presenza nel settore delle bevande, andando oltre i tradizionali soft drink.

Il closing della Transazione è previsto entro la fine dell’anno, previa approvazione da parte delle autorità competenti. Il prezzo di acquisto della transazione è soggetto ad aggiustamenti e sarà reso noto al momento del closing. Nell’anno fiscale conclusosi a giugno 2024, il Target ha generato ricavi per circa 229,8 milioni di Euro, con un EBITDA di 20,4 milioni di Euro e un utile netto di 18,3 milioni di Euro.

NewPrinces è stata assistita da Bonelli Erede come consulente legale. Diageo è stata assistita da Cappelli, Riolo, Calderaro, Crisostomo, Del Din & Partners come consulente legale. Il Gruppo NewPrinces è un primario player multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel settore agroalimentare italiano ed europeo, con un portafoglio di oltre 30 marchi storici e riconosciuti a livello internazionale grazie alla sua solida rete di produzione e distribuzione.

Il Gruppo è leader in diverse categorie, tra cui pasta e prodotti da forno, latticini, pesce. Nel 2024 ha generato ricavi per 2,8 miliardi di euro, grazie a oltre 8mila dipendenti e 31 stabilimenti distribuiti in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Polonia e Mauritius.

Cesare Corbelli