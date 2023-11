Dal Mit al Malaguzzi. Giocare per apprendere

Si parte da Reggio giovedì 16 novembre con la prima conferenza internazionale e la lectio di Mitchel Resnick del Mit Media Lab di Boston. Venerdì 17 novembre, con Resnick e Lifelong Kindergarten, anteprima nazionale di “OctoStudio”, nuova app di programmazione per bambini, e laboratori con gli insegnanti. Un giro del mondo per promuovere il rapporto tra il diritto al gioco e il diritto all’apprendimento per tutti, insieme al diritto a un’educazione di qualità. È questo l’obiettivo del progetto PER Play, Explore, Research di Fondazione Reggio Children, nata dall’esperienza educativa di Reggio Emilia, con The LEGO Foundation, che in qualità di finanziatore ha reso possibile questo progetto.

Il progetto PER Play, Explore, Research partirà iniziando dall’Italia con il doppio appuntamento a Reggio il 16 e 17 novembre al Centro Internazionale Loris Malaguzzi. Sarà la prima di sette conferenze internazionali che si terranno in due anni nei cinque continenti, con eventi in Europa, Sud America, Nord America, Africa, Oceania e Asia.

Agli incontri dedicati a insegnanti, educatori, ricercatori, genitori e policy maker seguiranno esperienze e workshop, pubblicazioni e progetti per combattere la povertà educativa, sensibilizzare e diffondere l’importanza del rapporto tra gioco e apprendimento. Un progetto che mira a dialogare con i sistemi educativi di tutto il mondo, muovendosi in armonia con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4 dell’Agenda 2030: "Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti".

Il programma del lancio del progetto al Centro Internazionale Loris Malaguzzi prevede giovedì 16 novembre, dalle ore 17.30, gli interventi di Luca Vecchi, sindaco di Reggio e presidente di Anci Emilia-Romagna, Carla Rinaldi, presidente di Fondazione Reggio Children, Sidsel Marie Kristensen, CEO di The LEGO Foundation, Vanna Iori, Istituto Toniolo - già professore ordinario di Pedagogia all’Università Cattolica di Milano e Mitchel Resnick , professore LEGO Papert di Ricerca sull’Apprendimento al Media Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, direttore del team di ricerca Lifelong Kindergarten, membro del Comitato Scientifico di Fondazione Reggio Children. Con Lifelong Kindergarten ha creato Scratch, il linguaggio di programmazione per bambini più popolare al mondo.

Modererà l’incontro Eugenio Bruno, giornalista, Sole 24 Ore.

Il giorno successivo, alle ore 17, sempre al Centro Internazionale Malaguzzi, il professor Resnick e il gruppo di ricerca Lifelong Kindergarten presenteranno a insegnanti, educatori e genitori, per la prima volta in Italia la loro nuova app di programmazione, gratuita e rivolta ai più giovani. Obbligatoria l’iscrizione, riconoscimento aggiornamento.