"Dal ping pong all’erbazzone"

"Sono arrivato in Italia nel 2004 e il motivo è stato lo sport. In Cina ero un professionista del ping pong. Nel 2004 ho avuto un invito da parte della società tennista di Reggio e ho accettato. Ho partecipato al campionato di tennistavolo della federazione italiana di livello serie A. Sono vent’anni che sono a Reggio, dal 2004 al 2017 mi sono dedicato tanto alla carriera da sportivo, poi ho preso anche il brevetto da allenatore, cosa che tuttora faccio. Insegnavo nella palestra del Fitvillage, adesso però ci siamo trasferiti nella scuola media di Bagno. Imparare la lingua sicuramente non è stato facile. A Reggio oggi mi trovo bene, ho 39 anni, 20 ne ho passati in questa città. Possiamo dire che ho passato più tempo qui che in Cina. Cosa mi piace? La buona cucina. Erbazzone, tortelli, lambrusco"