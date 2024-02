Dal processo al matrimonio: "Ora non c’è più violenza"

"Dal 2017 ci siamo lasciati e ripresi almeno venti volte. Tornavamo insieme perché lui mi mancava e io lo cercavo". Dell’altalena dei sentimenti di una coppia, avrebbero fatto parte però anche vessazioni che lui avrebbe perpetrato alla donna. Ora l’uomo si trova a processo per maltrattamenti, ma in una situazione paradossale: la coppia, infatti, dopo aver iniziato la convivenza nel 2017, e aver attraversato periodi turbolenti, con episodi di aggressività, si è sposata nel settembre 2022. E come ha riferito la moglie, parte offesa chiamata a testimoniare davanti al marito, ieri seduto al banco degli imputati, "oggi abbiamo trovato un equilibrio: talvolta litighiamo, ma non ci sono più episodi violenti". I fatti contestati sarebbero avvenuti in parte in un’altra regione e poi anche in Appennino: davanti al collegio dei giudici la donna ha precisato però di assumere terapie che non le permettono più di ricordare in modo nitido quanto sarebbe accaduto in passato. Tra gli episodi rievocati rispondendo al pm Maria Rita Pantani, lei ha riferito che un giorno in cui nevicava, davanti alla figlia molto piccola da lei avuta in un’altra relazione e che stava tenendo per mano, lui la spinse. Lei scivolò e, per evitare di far male alla bambina, si ferì a un dito: "Ma al pronto soccorso dissi che ero caduta a causa del ghiaccio". In un altro caso, datato ottobre 2021, lei ha detto di averlo insultato, poi sono volati schiaffi e calci e poi lui la fece scendere dall’auto tirandola per i capelli. Il pm ha depositato diversi certificati medici dal 2017 al 2021. "Lui poi mi ha chiesto perdono - ha detto la donna -. Ha sempre tenuto a me e, pur avendo sbagliato, abbiamo deciso di formare una famiglia". Lei ha poi risposto all’avvocato difensore Domenico Noris Bucchi: ha detto che, prima del fatto dell’ottobre 2021, ci sarebbero stati altri 4-5 episodi turbolenti, che però non avrebbe saputo raccontare. E ha specificato che "erano sempre litigi e non aggressioni" e che anche lei gli aveva messo le mani addosso. Dopo l’episodio sulla macchina, "il più grave", racconta di aver detto ai carabinieri che non voleva querelarlo e che è rimasta con lui.

Alessandra Codeluppi