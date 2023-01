"Dal processo Bellini un quadro inquietante"

Durante la sua relazione in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario il Procuratore Generale reggente non ha mancato di compiere una disamina ex post anche per quanto riguarda l’esito del processo di Primo Grado nei confronti di Paolo Bellini, condannato all’ergastolo e all’isolamento diurno per un anno, in quanto esecutore materiale (assieme ad altri) della strage alla stazione di Bologna, il 2 giugno del 1980 in cui morirono 85 persone e rimasero ferite oltre 200 persone: "Il processo ha portato alla luce un inquietante quadro complessivo in cui erano coinvolti alti responsabili di settori deviati dei servizi di intelligence, controllati dalla P2 di Licio Gelli, in un’ottica di continuità con le stragi di piazza Fontana e piazza della Loggia". Ovviamente, il disclaimer, se così si può dire, che molto correttamente la dottoressa Musti evidenzia è che "in questa fase occorre estrema cautela, trattandosi di sentenza non definitiva", in quanto, il giudizio d’Appello prenderà il via entro la fine del 2023. Secondo l’accusa, l’ex Primula Nera sarebbe stato il ‘quinto uomo’ che avrebbe dato esecuzione materiale a quella che fu una vera e propria carneficina, in concorso con i militanti dei Nuclei armati rivoluzionari, un’altra organizzazione di estrema destra: Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, condannati in via definitiva, e Gilberto Cavallini, riconosciuto colpevole in primo grado e di cui, il 19 aprile, inizierà il processo d’Appello. Questi gli esecutori materiali, mentre i mandanti, come citato poc’anzi dalla Musti, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbero stati il gran maestro della Loggia P2, Licio Gelli, il suo braccio destro, Umberto Ortolani, nonché l’ex direttore dell’Ufficio affari riservati del Ministero dell’Interno, Federico Umberto d’Amato. Una sentenza cui manca un ultimo ‘pezzo’ determinante, quello del deposito delle motivazioni, previsto per il prossimo mese: "che è atteso dalla stragrande maggioranza della società civile e democratica del nostro Paese, ma anche da quella assolutamente minima e quasi impercettibile parte del medesimo Paese che sottovaluta eo minimizza, nel legittimo esercizio di critica del nostro operato, la ricostruzione che l’Ufficio che rappresento (la Procura generale aveva avocato a sé l’inchiesta sui mandanti della strage, dopo che i magistrati titolari del fascicolo, in precedenza, avevano avanzato richiesta di archiviazione, ndr) ha portato all’esame dei giudici di primo grado", ha aggiunto la Musti. Ricordiamo che oltre a Paolo Bellini, tra gli imputati del processo di Primo Grado per la strage di Bologna, vi erano anche Piergiorgio Segatel, condannato a 6 anni di reclusione per depistaggio, e Domenico Catracchia, condannato a 4 anni di reclusione per false informazioni al pubblico ministero.