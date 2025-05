"Dal sindaco i soliti piagnistei"

"Le parole del sindaco Paolo Fuccio ci sembrano essere… fumo negli occhi". Così replicano alle dichiarazioni del primo cittadino di San Martino in Rio i consiglieri di opposizione di Alleanza Civica, in merito al progetto della strada complanare di Gazzata e su altri progetti per il paese. Daniele Erbanni, Maura Catellani e Davide Caffagni contestano l’azione dell’amministrazione comunale: "Ancora una volta – dicono – assistiamo al continuo piagnisteo sulle ’sfortune’ che gli capitano, come se fosse il solo sindaco di Italia a farvi fronte. Eppure tutti gli altri Comuni hanno comunque realizzato opere. E ribadiamo che sarebbe stato necessario stanziare 660 mila euro nel 2020 e la complanare oggi sarebbe realtà. Nel 2020 nulla di tutte le sciagure elencate dal sindaco si era verificato".

E proseguono: "Gli impegni dichiarati dal sindaco non sono altro che fumo negli occhi dei residenti di Gazzata che, come dimostrato in modo evidente nella seduta consiliare di martedì sera, non credono più agli impegni generici del primo cittadino".

Fa discutere anche il sistema annunciato per reperire i fondi necessari per realizzare la strada: "Anche nel 2021 – aggiungono da Alleanza Civica – Fuccio ipotizzò la vendita di azioni Iren per raggranellare appena 360 mila euro per la complanare. Sono però trascorsi quattro anni e ancora nulla ha fatto. Così come le alienazioni: sono anni che il piano delle vendite dei beni comunali include aree e immobili che, fino ad oggi, nessun privato ha voluto comprare, salvo qualche aiuola per allargare il giardino".

Antonio Lecci