Dal taccuino del ds Goretti spunta il nome di Guiebre

Radar granata restano accesi sui profili che potrebbero dare una mano alla Reggiana nel girone di ritorno. Non è un mistero che Goretti sia alla ricerca di un ‘terzino’ sinistro e di almeno un attaccante (più probabilmente due…) con caratteristiche complementari. Una seconda punta rapida e che attacchi la profondità e un centravanti d’area. Di fatto gli alter ego, versione ‘upgrade’, di Lanini e Pettinari.

Per il ruolo di prima punta circola il nome di Luca Moro, calciatore classe 2001 (189cm per 84kg) di proprietà del Sassuolo, ma attualmente in prestito allo Spezia dove non sta trovando troppa fortuna (13 presenze e 2 reti). L’impressione è che però non ci sia fretta di concludere l’operazione per avere la possibilità di esplorare altre strade, ancora più convincenti.

Per la fascia sinistra potrebbe invece esserci un gradito ritorno che porta il nome di Abdoul Guiebre (foto). Il laterale sinistro classe ‘97, grande protagonista della promozione granata e a segno anche nell’indimenticabile trasferta di Olbia, al Modena sta giocando pochissimo e potrebbe essere ceduto nuovamente alla Reggiana. L’unica controindicazione è rappresentata dalla Coppa d’Africa che Guiebre disputerà con il suo Burkina Faso e che si terrà in Costa d’Avorio dal 13 gennaio all’11 febbraio. Anche prevedendo un’eliminazione precoce, salterebbe certamente le gare con Pisa (13 gennaio) e Como (20 gennaio), mentre se accedesse agli ottavi anche quella con il Bari in programma il 27. Il suo ‘turbo’ potrebbe comunque fare molto comodo nella volata primaverile e l’ipotesi di aspettarlo è concreta.

Francesco Pioppi