Dal vandalismo al cambiamento climatico

Autorità e sponsor sono stati in sintonia nel giudicare le produzioni di ragazze e ragazzi che hanno partecipato in quest’anno scolastico al Campionato di Giornalismo. Tutte e 12 le scuole in concorso hanno affrontato l tematiche di stretta attualità, ma dal loro punto di vista. Dalla prospettiva che i più giovani hanno rispetto a questioni tanto dibattute in questo momento. Ambiente, parità di genere, violenza maschile nei confronti delle donne, educazione ai sentimenti e al rispetto reciproco. E questi sono stati gli argomenti che hanno colpito le giurie, che nelle motivazioni hanno sottolineato proprio questo aspetto. L’attenzione che questi giovanissimi cronisti hanno messo nel loro lavoro, nelle tre pagine che ogni scuola in gara aveva a disposizione, è stata partire da dati oggettivi per poi svilupparli attraverso le loro esperienze e la loro sensibilità. Ne sono un esempio i vincitori del concorso, che hanno raccontato di un episodio di vandalismo accaduto proprio nella scuola Sandro Pertini, e che loro hanno trasformato in un’opportunità per abbellire i muri del loro istituto con murales, tra cui anche l’immagine del Presidente Pertini con la sua inseparabile pipa. Ed è un altro esempio, che ha suscitato tanta emozione, l’articolo che gli studenti della Manzoni hanno voluto dedicare al loro compagno Riccardo. Scomparso a scuola. Un articolo che è costato a loro una grande fatica, perché hanno voluto pesare ogni parola usata per non ferire nessuno. Dallo scorso anno sono stati decisi anche i premi ai disegni: bellissime immagini che raccontano i loro pensieri, le loro emozioni – anche quelle più forti – accompagnando le parole. Un lavoro che i ragazzi amano fare perché aggiunge altre figure nelle loro redazioni scolastiche, dando la possibilità a tanti altri amici di partecipare alla stesura delle pagine.

s.bon.