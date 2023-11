Dalla biblioteca al centro anziani. Le letture dei giovani volontari

La biblioteca comunale Raffaele Crovi ha un progetto speciale in partenza a giorni. L’iniziativa prende le mosse da una richiesta arrivata direttamente da alcune strutture per anziani di Castelnovo Monti, riguardo la possibilità di avere qualche persona disponibile ad andare a leggere alcuni brani letterari per gli ospiti.

Ed ecco dunque che, grazie alla disponibilità dei volontari lettori e lettrici del gruppo Arcunta della Biblioteca, dalla prossima settimana visite di questo tipo verranno svolte nella Rsa Villa delle Ginestre e del Cra centro diurno I Ronchi.

Il primo appuntamento sarà dedicato a letture tratte dal libro “Io sono il cielo che nevica azzurro” di Giusi Quarenghi, con le volontarie Elena Manfredini e Nuccia Mola. La Biblioteca rende noto che se altre strutture volessero avanzare la richiesta di questo servizio possono farlo, contattando il numero 0522 610204.

"La narrativa rivolta a persone anziane o ammalate – spiegano dall’amministrazione – può aiutare a mantenere viva l’attenzione e l’esercizio dell’immaginazione, ma anche colmare la sensazione di solitudine causata dalla diminuzione di impegni e dalla presenza saltuaria dei propri affetti. L’ascolto di un buon libro può ridurre il senso di vuoto e la noia che spesso colpiscono le persone anziane".