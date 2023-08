Dalla città di Forlì al Monte Ventasso: Settanta ragazzi alla scoperta dell'Appennino

Giovani della Romagna nella natura dell’Appennino reggiano: una settantina di bambini e ragazzi, dalla terza elementare alla quinta superiore, provenienti dalle parrocchie forlivesi di Carpena e Magliano, hanno scelto il Mulino di Montemiscoso, nel Ramisetano, oltre i 1200 metri di quota per trascorrere una settimana all’insegna della libertà. Presso la Casa Mulino, immersa nel verde di Montemiscoso, ragazzi e accompagnatori delle due parrocchie di distinti quartieri di Forlì, hanno realizzato il loro campo estivo. "L’esperienza del campo estivo è una proposta di libertà per i più giovani su come intendono impegnare il proprio tempo libero di vacanza", ha spiegato Giacomo, uno dei responsabili del gruppo.

La comitiva è composta da ragazzi delle realtà parrocchiali con 9 educatori formati da studenti universitari-lavoratori che preparano il programma delle varie attività e 5 cuochi impegnati tutti i giorni. Escursioni a piedi al Lago Calamone e, per i più grandi, alla vetta del monte Ventasso (1727 m.) ad ammirare il panorama. Incontro con la comunità di Montemiscoso e tutti a messa nella chiesa di Ramiseto.

s.b.