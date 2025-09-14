Dalla collaborazione tra diocesi e università nasce l’ateneo Alba

Giovedì 18 settembre 2025, alle ore 19, l’Aula Magna Pietro Manodori di Unimore ospiterà un incontro pubblico dal titolo "Alba: un’università per il Madagascar", promosso da Rotary Club Reggio Emilia, Ucid – sezione di Reggio Emilia e Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla.

Alba (Athénée Lucien Botovasoa Atsinanana) è la nuova università cattolica che aprirà domani a Farafangana, nel Sud-Est del Madagascar (foto). Un’iniziativa nata grazie all’impegno di don Luca Fornaciari, missionario fidei donum in Madagascar, e frutto della collaborazione tra la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e la Diocesi di Farafangana. L’ateneo rappresenta un investimento strategico nel capitale umano del Madagascar: un luogo di formazione e speranza, pensato per rispondere alle esigenze concrete di un territorio tra i più poveri del mondo. Saranno attivi tre corsi di laurea in Agronomia, Economia e Scienze dell’Educazione, con l’obiettivo di formare una nuova classe dirigente capace di guidare lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese. Il progetto ha un legame profondo con l’Italia e con Reggio Emilia in particolare.

Da oltre cinquant’anni la diocesi reggiana sostiene le missioni in Madagascar; oggi questo legame si rinnova grazie alla partnership tra Unimore e l’Università Alba, sancita da un accordo di cooperazione che prevede scambi accademici, attività di ricerca condivise e la formazione dei futuri docenti malgasci. Un segno tangibile di questa collaborazione è stato l’arrivo a Reggio Emilia, nella scorsa primavera, di cinque studenti malgasci che ora stanno perfezionando i loro studi presso Unimore. Una volta conclusi i percorsi magistrali, rientreranno in Madagascar per contribuire in prima persona alla crescita della nuova università. L’evento è aperto al pubblico, seguirà un piccolo rinfresco.

Cesare Corbelli