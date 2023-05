Dalla Costa d’Avorio a Villa Cella Ordinato un nuovo sacerdote

Un nuovo presbitero nella Chiesa reggiano-guastallese. Nella solennità di Pentecoste la Chiesa di Reggio-Guastalla ha un nuovo presbitero. Si tratta di fr. Boniface Koyet Koua, 27 anni, della parrocchia San Silvestro papa di Villa Cella, nell’Unità pastorale ’Beato Alberto Marvelli’, appartenente alla Comunità Missionaria Regina Pacis.

L’ordinazione di fr. Boniface era in programma ieri sera per l’imposizione delle mani e la preghiera dell’Arcivescovo Giacomo Morandi, nel corso della celebrazione eucaristica che il vescovo di Reggio-Guastalla presiede in Cattedrale con inizio alle 20.30 (trasmessa in diretta a cura del Centro Diocesano Comunicazioni Sociali sul canale YouTube La Libertà Tv).

Nato in un ambiente profondamente cristiano a YaffosParrah in Costa d’Avorio, dove ha completato gli studi liceali, Boniface ha maturato la vocazione al sacerdozio partendo dall’osservazione del comportamento del prete all’altare. Nel 2012 ha conosciuto la ’Comunità Missionaria Regina Pacis’ e il suo fondatore e superiore generale, padre Raoul Mambo, iniziando il noviziato in Costa d’Avorio per poi proseguire la formazione a Reggio, dove è arrivato nel 2016. Il 1 maggio 2022 a Prignano sulla Secchia (nel modenese, diocesi di Reggio-Guastalla) fr. Boniface ha emesso la professione solenne nella ’Comunità Missionaria Regina Pacis’, il cui carisma si fonda su tre caposaldi: ’Annunciare, amare, servire’.

Finora le esperienze pastorali vissute da Boniface si sono articolate fra Prignano, con l’attività di catechesi, la parrocchia della Consolata in Sassuolo con gli scout e, dal settembre scorso, come diacono nelle parrocchie dell’Unità pastorale ’Beato Alberto Marvelli’ (Cella, Cadè e Gaida) affiancando il responsabile padre Didier Kouman.

Il prete novello celebrerà la prima messa oggi alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Silvestro a Villa Cella.