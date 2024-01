Dalla cucina alle serre: nuovi laboratori e attrezzature alla scuola Nelson Mandela

Scuola d’avanguardia l’Istituto d’istruzione superiore Nelson Mandela di Castelnovo Monti, orgoglio della dirigente Monica Giovanelli che mercoledì ha presentato agli amministratori della montagna e alla cittadinanza nuovi laboratori e rinnovate attrezzature realizzate grazie ai finanziamenti di progetti Pon e Pnrr per indirizzi agrario e alberghiero. Sono intervenuti la vicepresidente della Provincia, Elena Carletti, il dirigente Paolo Bernardi dell’Ufficio ambito territoriale di Reggio, Alberto Pighini, dell’assessorato all’agricoltura dell’Emilia Romagna. A fare gli onori di casa la dirigente Giovanelli che ha detto: "Saluto i nostri ospiti, i relatori i ragazzi, la platea che certamente è rappresentativa di tutta la comunità educante, non solo quella che istituzionalmente è deputata ma l’intera comunità: non soltanto chi per abitudine si considera responsabile dell’apprendimento cioè scuola e famiglia, parrocchia e società sportive; comunità che include a pieno titolo tutto il mondo dell’associazionismo e del volontariato, le associazioni di categoria, le amministrazioni, il mondo produttivo che qui da noi non si limita ad aspettare che i ragazzi escano da scuola per inserirli nel mondo del lavoro, ma sente la responsabilità ed è parte attiva, si carica dei percorsi di formazione interagendo e collaborando con i nostri vari indirizzi professionali". Prosegue Giovanelli: "Non è stato facile affrontare la burocrazia, gli insegnanti e il personale della segreteria si sono resi disponibili e hanno lavorato con impegno. Per noi tutto questo è un grosso motivo di vanto, rappresenta un ulteriore tassello sul piano dell’innovazione didattica. Siamo riusciti a rinnovare tutto il laboratorio di cucina, mentre nelle serre è stato introdotto l’impianto idroponico, abbiamo nuovi trattori. Questi sono solo alcuni esempi dell’innovazione che investe settore alberghiero e agrario". Un processo iniziato anni fa e consolidato con la spinta della Strategia Nazionale Aree Interne che che ha visto piazzarsi al primo posto l’Appennino reggiano. Il tutto potenziato con i fondi Pon e Pnrr. Pertanto anche i laboratori inaugurati in questa occasione hanno beneficiato di un primo finanziamento Pon Edugreen di 350.000 euro assegnato alla scuola a giugno e di un secondo Pon per laboratori green e sostenibilità di 200.000 euro a luglio, grazie alla riassegnazione dei residui dei fondi Pon 14-20 per far fronte all’obsolescenza delle attrezzature scolastiche. Questi i due finanziamenti con il vincolo di spesa a tempo limitato: termine acquisti entro metà ottobre. "È stata una corsa ad ostacoli – aggiunge Giovanelli –, la progettazione con i docenti a casa o impegnati in esami di stato, le indagini di mercato, le difficoltà di reperimento delle attrezzature e strumentazioni in pronta consegna e con prezzi saliti alle stelle, le asfissianti procedure burocratiche, la consegna nei tempi richiesti, il collaudo e la rendicontazione. Grazie davvero alla segreteria, docenti e tecnici che ci hanno creduto". Quindi, la visita guidata degli studenti delle quinte ai laboratori. Paolo Bernardi afferma: "L’inaugurazione non era scontata, è dovuta al buon funzionamento della scuola a 360 gradi, grande lavoro di progettazione didattica". Carletti: "Questo è l’esempio di cosa vuol dire essere squadra e lavorare guardando al futuro insieme, significa potere contare sulle migliori professionalità" . I progetti sono stati seguiti dai professori Mario Giannarelli e Massimo Monti, il tutto nei luoghi del Parco Nazionale e con la certificazione Mab e Unesco.