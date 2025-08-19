Dalla dialisi al podio dei Mondiali. La storia del trapiantato Luca Colli: "Lo sport è stato la mia medicina"

Una malattia scoperta a vent’anni, la dialisi per quattro anni, poi la chiamata che gli ha salvato la vita: un trapianto di rene nel 2015. Da lì la ripartenza, il ritorno allo sport e infine le medaglie internazionali. Oggi Luca Colli, 50 anni, di Montecchio Emilia, è campione nazionale di tennis singolo e sta partecipando ai suoi secondi Mondiali dei Trapiantati, iniziati il 17 agosto a Dresda (Germania). La sua è una storia di resilienza, sport e gratitudine.

Dal trapianto ai podi internazionali: ci può raccontare la sua storia e cosa ha significato per lei tornare a fare sport?

"Ho scoperto la malattia a 20 anni, cronica e degenerativa, senza via di scampo. I reni peggioravano anno dopo anno e i medici mi dicevano che entro due o tre anni sarei andato in dialisi. In realtà ci sono arrivato dopo 13 anni, un traguardo notevole: mi hanno aiutato i farmaci ma anche lo sport, che ho sempre praticato. Lo dico sempre: lo sport è una medicina, mi ha tenuto in vita. Poi però, a 36 anni, con la dialisi, la mia vita era legata a una macchina per otto ore ogni notte. Non era vivere, era sopravvivere".

Quando è arrivata la svolta?

"Nel 2015. Mi hanno chiamato dicendomi che c’era un rene disponibile. Dopo i primi due anni di difficoltà dal trapianto, i medici mi hanno consigliato di tornare allo sport: il calcio non era più possibile, così ho ripreso il tennis, che praticavo da bambino. Pian piano ho conosciuto Aned Aps e mi si è aperto un mondo: quello degli sport per trapiantati e delle competizioni internazionali. Ai Mondiali di Perth (Australia, ndr), nel 2023, ho vissuto una rivincita nella vita: indescrivibile come emozione. Giocare lì, dove anni prima mi ero anche sposato, è stato un cerchio che si chiudeva. Con Francesco Fiore, compagno di squadra di Matera, abbiamo vinto il bronzo nel doppio. Quest’anno ci riproveremo insieme. La verità è che per noi non conta la medaglia: conta esserci. Perché se qualcuno non avesse detto “sì” alla donazione, io non sarei qui a parlarne".

Nei momenti di gara porta con sé anche il pensiero della persona che le ha donato il rene?

"Io ci penso sempre. È impossibile non farlo: noi siamo qui solo grazie al nostro “angelo”. In campo per me l’importante è esserci e difendere i colori dell’Italia. È vero che quando fai sport l’agonismo c’è sempre, ma per noi il significato più grande è partecipare, sfilare alla cerimonia inaugurale con la divisa della Nazionale, sapere di rappresentare la vita che continua".

Il livello ai Mondiali è alto, ci sono anche ex professionisti. Come vive la competizione?

"Sì, il livello è notevole. Ai Mondiali di Perth abbiamo dimostrato di poter competere, e lo stesso agli Europei di Lisbona, dove ho vinto due ori nel doppio maschile e nel doppio misto. Ma la vittoria più grande resta sempre la stessa: essere lì. Perché ognuno di noi ha affrontato anni di sofferenze, cure, dialisi".

Qual è il messaggio che vuole trasmettere?

"Che si può tornare a vivere, e che tutto questo è possibile solo grazie alla donazione. Noi atleti lo ricordiamo sempre: senza quel gesto non saremmo qui. Vogliamo incoraggiare la cultura della donazione di organi".

e.b.