Dalla Galleria. Parmeggiani al Museo di Cluny

Dieci capolavori della Galleria Parmeggiani tornano sotto i riflettori internazionali grazie a una mostra ospitata al Museo di Cluny che celebra il fascino ambiguo dei ’falsi Marcy’ e del loro misterioso autore, Luigi Parmeggiani. Per decenni furono ammirati come autentiche meraviglie dell’arte orafa medievale e rinascimentale: pezzi rari, preziosi, entrati a pieno titolo nelle collezioni più prestigiose del mondo, da quelle private ai grandi musei internazionali. Ma verso la fine degli anni Settanta del secolo scorso, Sir John Hayward, curatore del Victoria and Albert Museum di Londra iniziò ad avanzare seri dubbi sull’autenticità di quei gioielli conservati nella Galleria Parmeggiani di Reggio Emilia che aveva avuto modo di osservare in occasione di un suo soggiorno in città. Hayward non poté fare a meno di notare l’incredibile somiglianza tra i gioielli della Parmeggiani e quelli conservati nel prestigioso museo londinese: talmente simili da dover appartenere alla stessa produzione. In seguito, numerosi studiosi analizzarono i gioielli della collezione Parmeggiani – oltre cinquanta esemplari in totale – giungendo alla conclusione che non si trattava di autentiche opere antiche, bensì di raffinate imitazioni. Da allora, quei pezzi sarebbero divenuti noti con il nome di ’falsi Marcy’.

Una scoperta che, curiosamente, non ne diminuì il valore, ma anzi contribuì ad accendere un rinnovato interesse che continua ancora oggi, tanto che dieci pezzi della collezione sono recentemente partiti per Parigi, oggetto di un importante prestito a favore del Museo di Cluny che il 7 ottobre ha inaugurato la mostra ’Le Moyen Âge du XIXe siècle. Créations et faux dans les arts précieux’ (’Il Medioevo del XIX secolo. Creazioni e falsi nelle arti preziose’). Allestita al Frigidarium delle antiche terme gallo-romane, sede del museo parigino, l’esposizione accompagna il visitatore in un viaggio tra le arti preziose dell’Ottocento per raccontare la riscoperta romantica del Medioevo in quello che fu un vero e proprio fenomeno di revival che interessò l’Europa per quasi un secolo.