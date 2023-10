Dalla ’Luccio Nait’ 450 euro per la biblioteca alluvionata

Il gruppo di ragazzi che ha organizzato la ’Luccio Nait’, la serata dedicata ai giovani alla fiera di Luzzara, ha donato 450 euro alla biblioteca ’Loris Ricci Garotti’, attiva nel Comune di Sant’Agata sul Santerno, una delle più colpite dalla tragica alluvione che lo scorso maggio ha colpito in particolare una vasta zona della Romagna. La somma è stata raccolta durante la serata grazie a un banchetto di gadget e di libri usati messi a disposizione dal Centro Culturale Zavattini. Grazie alla collaborazione del centro culturale luzzarese, nelle prossime settimane verranno inoltre consegnati alla biblioteca romagnola anche dei libri frutto di donazioni di privati e pubblicazioni editate dalla Fondazione Un Paese. Il gruppo di ragazzi della ’Luccio Nait’ si è formato grazie al Progetto Giovani del Comune, che prevede una serie di incontri e workshop per raccogliere le idee dei ragazzi e fornire occasioni di incontro e confronto per pensare alla ’Luzzara di domani’. Il prossimo appuntamento del gruppo di giovani è in programma in paese, sempre a scopo solidale, previsto per metà novembre.