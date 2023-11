"Dalla madre lucida malvagità e freddezza"

"Qualcuno ha detto che si è trattato di un incidente o di un imprevisto, ma Saman – ha scandito con forza ieri il procuratore capo Calogero Gaetano Paci, respingendo la tesi dei difensori di Shabbar Abbas – è stata uccisa". Tanti gli elementi valorizzati, a partire dalla fossa: "Era stata originariamente preparata, poi quando il corpo doveva essere depositato, ci si è accorti che doveva essere allargata". Lo scavo "indiscutibilmente è stato fatto anche con la pala azzurra, trovata nella casa in via Comunale dei tre imputati (i cugini e lo zio, ndr): questa è la firma dell’omicidio". Sui movimenti davanti a casa tra le 23 e i minuti dopo la mezzanotte del 30 aprile, immortalati dalle telecamere, Paci rimarca che quando i genitori escono da casa con Saman, per l’ultima volta, "la madre ferma l’azione del padre e si porta da sola davanti alla carraia, tenendo il padre fuori dalle telecamere, con lucida malvagità e freddezza che non ha eguali". Paci ha definito il fratello di Saman, Alì Haider, "vittima di una condizione familiare oppressiva": "È stato ritenuto attaccabile per la sua intrinseca fragilità". Non ha risparmiato una critica alla Corte: "Avrei capito di più se avesse dichiarato Haider indagabile dopo il suo esame". Lui viene ritenuto credibile "non per fede, ma perché la sua deposizione si incastra con le perizie". Dice che il 21 aprile di quest’anno, quando vi fu un sopralluogo della Corte a Novellara, Danish Hasnain fece dichiarazioni spontanee dicendo che "nella stufa, tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq bruciarono i documenti di Saman: il primo ha detto che dormiva, l’altro mai ha parlato". Tutto questo "perché volevano dimostrare che lei era scappata di casa coi documenti". Il pm Laura Galli ha dedicato l’intero pomeriggio alla ricostruzione minuziosa delle prove. Ha definito "una messinscena" le mosse del padre Shabbar davanti alle telecamere nella notte del 30 aprile: "Lui voleva essere visibile alle telecamere e avere così la prova che non aveva toccato sua figlia". E poi: "Ha deciso lui, ha portato fuori Saman: non l’ha uccisa lui, non ne ha avuto il tempo, ma l’ha consegnata all’assassino". La madre Nazia Shaheen "è una vittima, ma ha aderito al piano". Lo zio Danish Hasnain "è l’esecutore materiale".

