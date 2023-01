Dalla malattia alla mezza maratona Il trionfo delle ’ambasciatrici rosa’

di Claudio Lavaggi A Rubiera, sotto l’egida della Corradini Excelsior, è di recente terminato un progetto che aveva un doppio obiettivo: ottenere beneficio dall’attività sportiva e testimoniare e sensibilizzare sui temi cari alla Fondazione Umberto Veronesi, in merito alle malattie tumorali femminili. In pratica, il progetto Pink Ambassador, nato nel 2014 e giunto alla sua nona edizione, coinvolge donne che hanno affrontato un tumore femminile e vogliono riprendere in mano la propria vita con energia e determinazione, accettando una nuova sfida: allenarsi con tenacia per alcuni mesi con l’obiettivo di arrivare a correre la distanza di una mezza maratona di ben 21 chilometri. Il progetto è nazionale, coinvolge oltre venti città in tutta Italia e per la zona di Reggio e Modena è stata scelta Rubiera e per allenare uno dei suoi tecnici più prestigiosi, la 56enne arcetana Monica Bondioli, ex maratoneta da 2 ore e 46’. "E’ un progetto che si rinnoverà anche nel 2023 – dice Monica – e riprenderà in primavera. Intanto incassiamo con soddisfazione quello del 2022 che ha portato al campo di Rubiera sette donne, me compresa, perché anche io ho avuto problemi di questo tipo, ad allenarsi e a portare a termine la mezza maratona di...