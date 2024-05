Dalla montagna a Reggio, gli scatti di James Bragazzi

Grande partecipazione all’inaugurazione della mostra fotografica del noto fotografo reggiano, James Bragazzi, originario dell’Appennino e non a caso ama riprendere gli angoli segreti della montagna rendendoli visibili senza trucchi attraverso immagini fantastiche. Una vita da fotografo quella di Bragazzi che ha cominciato fin da ragazzino ad amare e cliccare paesaggi montani continuando tuttora anche da pensionato. La mostra allestita presso la Biblioteca delle Arti, in piazza della Vittoria a Reggio, è visitabile negli orari di apertura della stessa biblioteca. Proprio a Reggio, James Bragazzi aveva aperto il suo primo studio nel 1974 e d’allora è cominciata la sua vera professione di fotografo, passando attraverso tutti i settori della fotografia, primo fra tutti il paesaggio attratto dalle cangianti versioni stagionali. Poi è andato in giro per il mondo cercando sempre di catturare immagini rappresentative delle persone e della storia dei luoghi, materiale prezioso oggetto di mostre e di pubblicazioni. La ricerca più approfondita resta, per il fotografo James, quella del paesaggio multicolore, accogliente e confidenziale come la sua gente ed è quello dell’Appennino reggiano dove affondano le radici della sua famiglia. All’inaugurazione sono intervenuti Claudio Marino fotografo di Torino, Massimo Mussini critico, l’autore Iames Bragazzi, Walter Ganapini e Adriano Bertolini direttore Biblioteca delle Arti (tutti insieme nella foto). È intervenuta anche Monica Leoni che ha spiegato l’importanza della donazione di Bragazzi di mille diapositive fatte in provincia di Reggio e che saranno messe a disposizione del pubblico.

Settimo Baisi