Dalla musica da ballo al jazz. C’è il live dei Montefiori Cocktail

Musica dal vivo, stasera dalle 21,30 al Teatro Verdi di via Mattei, in centro a Poviglio, con il live di Montefiori Cocktail.

Francesco alle tastiere e Federico al sassofono, figli del grande sassofonista romagnolo Germano Montefiori, propongono un raffinato repertorio di brani originali e cover di classici che spazia dalla musica da ballo all’easy listening, fino al jazz, di gusto old school e di inimitabile teatralità. Hanno contribuito anche alla colonna sonora del film "L’ultimo bacio" e a quella della serie tv "Sex and the City". I due fratelli hanno partecipato come orchestra fissa al programma "Niente di personale" su La7. Diverse loro composizioni sono state utilizzate per spot pubblicitari, jingle e sigle radiotelevisive.

Cena dalle 20.

Concerto live dalle 21.30.

Per info e prenotazioni (fino ad esaurimento posti): 0522 572000 o whatsapp al 370 3334015.