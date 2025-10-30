Dalla Pietra a Parigi con la sua auto d’epoca

Dalla Pietra di Bismantova alla torre Eiffel con la propria Citroën Ds bordeaux. Questo il viaggio di Davide Rustichelli assieme alla sua cosiddetta "squalo", immatricolata nel 1970, per partecipare ai settant’anni di vita di un modello annoverato tra le leggende dell’automobile. "Un viaggio nella storia", lo definisce Rustichelli, 61 anni, odontoiatra di Castelnovo Monti, da sempre grande appassionato di vetture d’epoca, che ha vissuto questa affascinante esperienza in compagnia del fratello Nicola. Due giorni all’andata e due al ritorno con in mezzo la grande sfilata. "Il Giubileo di platino organizzato dal club ParIDs,- racconta Rustichelli - era riservato a circa 250 equipaggi provenienti da tutta Europa. Il nostro Paese era presente con una ventina di esemplari". Si è trattato di un fine settimana davvero speciale per i fratelli Rustichelli con ritrovo, il sabato mattina, al parco André Citroën, intitolato al fondatore dell’azienda, dove erano in esposizione veicoli di ogni tipo e annata.

"Nel pomeriggio abbiamo assistito al concorso di eleganza, - afferma Davide - cui hanno preso parte venticinque esemplari d’eccezione di questa auto, prodotta tra il 1955 e il 1975, e disegnata dall’italiano Flaminio Bertoni. Un grande orgoglio per italiani presenti". Domenica mattina i fratelli castelnovesi hanno invece sfilato in corteo per le strade di Parigi con molte altre Citroën. Hanno attraversato il viale Foch, con vista sull’arco di Trionfo, e sono passati davanti ai luoghi più emblematici della capitale francese: la torre Eiffel, il Palazzo grande, la piazza della Concordia, la cattedrale di Notre Dame. il Museo del Louvre, proprio un’ora dopo l’insospettato furto che ha sconvolto il mondo. Nel pomeriggio si è svolta la cerimonia finale della manifestazione. "Abbiamo offerto al pubblico - continua il dottor Rustichelli – un avvenimento spettacolare. Già vent’anni fa ero presente a Parigi in occasione dei grandi festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della DS -. Anche per noi è stata un’avventura entusiasmante, in cuyi abbiamo percorso 2500 chilometri, fra andata e ritorno. Lungo il viaggio abbiamo attraversato e visitato luoghi molto interessanti e suggestivi, come le città di Digione e Lione, e Berna, in Svizzera". Al 50esimo anniversario erano presenti 2.400 auto d’epoca, in quest’ultimo raduno del 70esimo anniversario eravamo solo in 250 circa, segno dei tempi che cambiano". Mentre la passione per le auto d’epoca è sempre viva nel dottor Davide Rustichelli.

Settimo Baisi