Dalla pista da bowling ai cocktail. Il bar in gestione agli atleti sordi

Gli atleti del Bowling della Federazione Sportiva Sordi Italia (Fssi) di Castelnovo Monti da oggi, in occasione dell’inizio del Torneo della Montagna, gestiranno il bar dello sport del Centro Coni. Nuove esperienze straordinarie di inclusione stanno andando avanti a Castelnovo da quando il capoluogo appenninico è stato designato come Centro federale nazionale della Fssi. Il barista principale sarà Francesco Grasso, l’atleta che l’anno scorso si è affermato come campione d’Italia del Bowling Singolo Cadetti Fssi e di doppio della categoria Cadetti insieme a Serghei Buraga. Francesco è anche Delegato regionale per l’Emilia-Romagna della Fssi, ed uno degli interlocutori più costanti e preziosi nell’ambito dei progetti sviluppati in Appennino con la federazione. La gestione del bar del Centro Coni, in occasione degli incontri del Torneo della Montagna, sarà un modo per sostenere le attività della squadra di bowling nella nuova stagione sportiva. "Credo sia davvero un ulteriore, splendido esempio di come questa collaborazione con la Fssi – afferma il sindaco Emanuele Ferrari – crei opportunità di inclusione, amicizia e scambio che vanno ben oltre l’ospitare raduni e competizioni di atleti sordi".

s.b.