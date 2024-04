Dalla Pro Loco mille euro per la Croce Verde

Mille euro sono una bella donazione, soprattutto se arrivano da una Pro loco la cui attività è basata esclusivamente sul volontariato: il gesto di generosità è della Pro loco di Cervarolo nei confronti della Croce Verde di Villa Minozzo. Con gioia e profonda gratitudine, la Proloco si è impegnata a fornire un contributo significativo alla Croce Verde, come segno tangibile di apprezzamento per il loro impegno incessante nel soccorrere coloro che ne hanno bisogno. "Questo atto di generosità e solidarietà risplende come un faro di speranza nella nostra comunità, consentendo alla Croce Verde di continuare la sua missione vitale. Questa donazione non solo fornisce risorse materiali, ma invia anche un messaggio potente: che insieme possiamo fare la differenza, garantendo che nessuno sia mai trascurato nei momenti di bisogno. Un grazie di cuore al Consiglio della Proloco: presidente Fabio Tampellini, vicepresidente Mattia Grandi, Segretario Sauro Valpiani e consiglieri, Roberto Merciadri, Simonetta Merciadri, Aurelio Divo Costi e Luisa Edifizi".

s. b.