Dalla Serie A promessa alla fuga a Milano Marittima

Se in questi giorni vi capita di girare sui canali Sky potrà capitare di imbattersi nei mondiali di baseball in corso tra Taiwan, Giappone e Stati Uniti. Tra le venti squadre, troverete anche l’Italia. Fin qua nulla di strano, direte. Ma per un reggiano, qualcosa di particolare c’è: non fosse altro che ad allenare il team ‘italiano’ (solo 4 giocatori su 38 sono nati nel nostro Paese) è stato selezionato proprio il ‘nostro’ Mike Piazza. Lo stesso che per intenderci nel 2016 parlava di "portare la Reggiana in serie A entro 5 anni", e che non più tardi di due stagioni dopo abbandonava i granata al fallimento. E dir che l’ingresso era stato di quelli roboanti. 18 giugno 2016: l’allora 48enne ex stella del baseball mondiale e l’altrettanto famosa moglie Alicia Rickter (modella per Playboy e volto tv nella serie Baywatch) si consegnarono al bagno di folla in piazza Prampolini davanti a 2mila tifosi scatenati, dopo aver acquistato il 60% delle quote granata da Stefano Compagni.

Un nome che probabilmente ancora oggi fa storcere il naso alla bella Alicia, visto che l’iniziale amicizia finì addirittura in tribunale alcuni anni più tardi. La prima stagione fu incoraggiante: Menichini si alternò a Colucci in panchina portando i granata alla semifinale playoff persa contro l’Alessandria a Firenze. Ma in quella prima, calda estate, i coniugi Piazza iniziarono i fuochi d’artificio. Prima i 13 licenziamenti, con Alicia – entrata in società come vicepresidente al posto dell’amico-nemico Compagni – a sentenziare su Instagram: "Stiamo ripulendo la casa dai ladri di polli"; un marchio di fabbrica, quello delle bordate social, che si protrarrà per tutto l’anno, arrivando addirittura a bollare il sindaco Luca Vecchi come "fantoccio", "patetico" e "triste".

Sul campo il triumvirato Eberini-La Rosa-Tedeschi sostituì Menichini traghettando la Regia nuovamente ai playoff. Ma gli scricchiolii finanziari dell’anno precedente - il pagamento in ritardo degli stipendi ad aprile fu il primo segnale anche se i tifosi si schierarono apertamente con Piazza – proseguirono anche nella stagione successiva, stavolta sull’affitto dovuto al Sassuolo per il Mapei Stadium. Celebre la conferenza stampa di Mike del 2 marzo 2018, dove sbattendo i pugni sul tavolo accusò il patron Squinzi: "Non ci lasceremo ricattare".

E come in tutte le storie senza lieto fine, c’è una goccia che fa traboccare il vaso. Ovvero il ‘furto’ di Siena, dove la Regia perse incredibilmente i quarti playoff con l’inesistente rigore assegnato nel recupero dall’arbitro Perotti di Legnano. Il mese successivo, fu solo il preludio di una commedia vissuta sulle spalle dei tifosi. Il 12 giugno Mike e Alicia annunciarono: "Mettiamo in vendita la Reggiana". Il 19 giugno l’incontro con il sindaco Vecchi, poi il 25 la nuova mazzata: "Non ci iscriveremo alla C; si riparte dalla D". Infine luglio, con il paventato interesse di Victor Pablo Dana, imprenditore ferrarese, che parlò di un debito da 5,8 milioni lasciato dalla coppia statunitense. Ore febbrili con un unico risultato: il fallimento, annunciato dai Piazza il 16 luglio mentre erano in vacanza a Milano Marittima.

