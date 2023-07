Dalla sfilata di moda un contributo a ’Nondasola’

L’associazione ‘Vezzano e dintorni Prore’, rappresentata da Francesco Costi, mercoledì ha consegnato all’associazione Nondasola onlus (contro la violenza sulle donne) il ricavato dell’evento benefico di moda e spettacolo promosso il 2 luglio in piazza della Libertà a Vezzano. "L’associazione Nondasola ringrazia Aps Vezzano e dintorni e in particolare Francesco Costi – dice l’operatrice Elisa Bianchi – per aver scelto anche quest’anno di essere dalla parte delle donne che subiscono violenza e delle operatrici che sono al loro fianco nel ricostruirsi una vita libera e autodeterminata. La donazione sosterrà dei percorsi di autonomia delle donne accolte dal centro antiviolenza gestito da Nondasola".

In tanti avevano partecipato all’iniziativa organizzata da Costi che proponeva una sfilata di moda. Molto apprezzate anche le esibizioni delle cantanti Sophie Rossini e Ilaria De Rosa con il violino di Dafne Apollonio. La serata, patrocinata dal Comune, era stata presentata da Angela Booloni e Cristiano Gatti.

m.b.