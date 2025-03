Dalla Spagna a Scandiano per ogni partita

Nella Rotellistica Sasco Scandianese, serie A femminile, gioca una pluri-campionessa del mondo. E’ Pia Carla Sarmiento Escoda, nata in Argentina, a San Juan de la Frontera, il 9/6/1986, per tutti Pia Sarmiento. Per l’hockey femminile mondiale è un mito, ma all’hockey italiano è in gran parte sconosciuta.

Iniziamo dalla fine, com’è arrivata in Italia? "Mi piace la vostra lingua e quindi provo a rispondere in italiano. Sono arrivata in Italia tramite Mili Yacanto, che già gioca a Scandiano. Lei è come se fosse parte della mia famiglia, giocavamo insieme nel Centro Valenciano, a Bembibre e io ero anche la sua allenatrice. L’ho vista crescere ed è stata lei a farmi entusiasmare per questa nuova esperienza".

Ma lei quando gioca nella Sasco, arriva ogni volta dall’Argentina? "No, no, io vivo a Bembibre, in Spagna, ho due figli Cristiano e Guillermina, vanno entrambi a scuola e non potevo portarli via a metà anno".

Quando ha iniziato a giocare a hockey? "Avevo 8 anni ed è stato mio papà che mi ha portato ad allenarmi a Caucete. E da lì mi sono innamorata di questo bellissimo sport, che pratico da 30 anni. Questo (ride, ndr) è il mio grande matrimonio".

E poi? "Sono venuta in Europa nel 2006, nella squadra catalana del Patí Vilanova dove ho giocato 4 stagioni. Poi ho giocato una stagione al Girona e ho deciso di tornare in Argentina".

E poi di nuovo in Spagna? "Sì, nel Bembibre, dove sono stata benissimo per tre anni. Ma quest’anno si rotto qualcosa, ho iniziato il campionato là, ma il mio allenatore non contava più su di me. E’ stato molto difficile prendere la decisione di lasciare la squadra per un progetto che ho sostenuto fin dall’inizio, ma non potevo mettermi contro il tecnico. Ringrazio Mili che mi ha sostenuto tantissimo. Quando però mi ha detto che avrei potuto giocare con lei a Scandiano, ho pensato subito di non chiudere la mia carriera e di fare un’esperienza in Italia dove non avevo mai giocato".

Contenta della sua lunga carriera? "Felicissima, è stata una vita sacrificata, ma sono molto soddisfatta di me stessa, posso guardarmi indietro e vedere più cose positive che negative. Dal 2004 ho giocato in nazionale e con la Selecciòn ho vinto i mondiali del 2004 e del 2010 con bronzo nel 2006 e nel 2008, oltre a una Coppa America, una Sudamericana e un Campionato Panamericano. Una storia incredibile e indimenticabile".

Ma è vero che allena pure? "Pensi che ho iniziato che avevo 15 anni in Argentina nel club. Poi anche l’Argentina under 19 e per transizione anche la senior femminile, fino a quando non hanno nominato il nuovo allenatore".

Ci parla dell’Italia, anche se arriva, morde e fugge? "Amo l’Italia, ho sempre desiderato giocare in un campionato da voi e sinceramente non pensavo che ne avrei avuto il piacere. Mi piace la Rotellistica Scandianese, sono ragazze giovanissime e impegnate, ottime compagne di squadra, unite e desiderose di migliorare. Mi sento a mio agio, da voi, anche per l’ottima accoglienza avuta".

E riguardo al campionato italiano? "Beh, mi ha sorpreso in positivo, è un hockey molto diverso da quello a cui ero abituata (gli argentini che arrivano al primo anno dicono tutti così, ndr), vedo tanti talenti e mi piace vedere le più giovani giocare bene. Spero che in futuro ci siano più club che partecipano al campionato femminile, da parte nostra cercheremo di andare più avanti possibile".