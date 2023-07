Dalla strada alla galleria "In SpazioC21 una casa per gli street-artist Reggio è conosciuta"

di Lara Maria Ferrari

"La fotografia non è una traccia che blocca l’istante, ma contamina il tempo", dice Andrea Tinterri leggendo le opere di Gonzalo Borondo (Valladolid, 1989), al centro di una delle mostre più originali e interessanti, nello SpazioC21 di Palazzo Brami: Substratum. Il progetto allo SpazioC21 si articola su una pluralità di piani semantici, com’è ben simboleggiato dalle due nicchie rivolte alla strada, che contengono una sovrapposizione di immagini - il celebre ritratto del fotografo Nadar, scattato nel 1865, in omaggio al medium e all’ossessione dell’immortalità. Ne abbiamo parlato con Sandra Varisco, titolare col marito dello spazio.

Borondo continua a produrre nuovi lavori in una residenza artistica che gli avete messo a disposizione. E’ una prassi per ogni vostro artista?

"Sì, cerchiamo il più possibile di sviluppare progetti in residenza. Vivere il processo creativo è pura magia. C’è sempre da imparare".

Gonzalo è una scelta che premia un talento originale. Come lo avete trovato?

"Gonzalo è una piacevole scoperta di quasi 12 anni fa. Lo incontrammo a Roma, dove vivevamo io e mio marito Eugenio e dove lui si era trasferito da Madrid per frequentare l’Accademia di Belle Arti. Fece la sua prima mostra in una piccola galleria; esponeva ritratti di persone ‘Invisibili’ che ci fecero appassionare al suo tratto e all’intensità del suo lavoro pittorico. Acquistammo qualche sua opera. Da allora è nata un’amicizia".

Quando lei ha proposto a Gonzalo di esporre per Fotografia Europea, l’artista era spiazzato. E invece l’idea si è rivelata vincente.

"Riflettendo sul tema Identità, ci è subito venuto in mente lui, il suo modo di scandagliare le fragilità dell’animo umano, la delicatezza con la quale si avvicina a tematiche intime e spirituali e il rimando alla memoria come fonte di ispirazione e fondamenta di un pensiero critico. Gonzalo ha svolto il tema dell’identità con un’attitudine pittorica ma usando il mezzo fotografico, un medium insolito per lui. La sperimentazione però fa parte del suo e del nostro DNA".

SpazioC21, infatti, è più laboratorio creativo che galleria…

"Sì, perché presentiamo progetti in cui crediamo e investiamo noi, prima di tutto. La parte commerciale è un mezzo per promuovere artisti".

‘Substratum’ rimanda a un’erosione dell’apparente. Ogni elemento in mostra ci parla di un processo in continuo divenire. Che ne pensa?

"L’ho trovata una lettura profonda quanto immediata. Il Substratum che caratterizza ciascuno di noi, frutto di incontri, esperienze vissute, suggestioni, frustrazioni ed emozioni, ci rende chi siamo".

Lei e suo marito siete collezionisti. Quando è scoccata la scintilla per la street art?

"Siamo entrambi appassionati d’arte contemporanea e abbiamo deciso di approfondire l’arte urbana perché ci ha accompagnati in ogni città in cui abbiamo vissuto. La street art e i graffiti nascono in una sottocultura metropolitana, sono forme d’arte non istituzionali, spontanee, irriverenti… Chi le pratica è sensibile a certe cause, ma è anche cresciuto nell’era del web e dei social. La maggior parte di loro è autodidatta, pratica arte non autorizzata sin da piccolo, ma è educato al consumo dell’immagine, nativo digitale. Ci hanno convinto la libertà espressiva, l’attitudine e la qualità del lavoro".

Vi muovete fra Roma e Reggio. Come sta recependo le vostre proposte la nostra città?

"Reggio è stata una piacevole sorpresa. Ha notorietà per chi pratica arte urbana, grazie all’esperienza delle Reggiane, ma non ha ancora un mercato. Lo SpazioC21 è nato come luogo di ricerca per il nostro collezionare, ma si è poi proposto con un intento divulgativo. Siamo lieti che abbia acquisito visibilità".

Gli street artist sono per natura liberi e vivono una dimensione di clandestinità. Fino a che punto il loro nome può essere conosciuto?

"La nascita in clandestinità non è antitetica a una carriera in galleria. Chi si è affermato nel mercato ha saputo coniugare l’esperienza performativa outdoor con tecnica e qualità indoor- L’Italia è arretrata rispetto a Francia o America, ma non c’è dubbio che molti artisti di questa scena stiano conquistando fette importanti di mercato".